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Milli Atlet Elvan Abeylegesse Kayseri OSB’yi ziyaret etti

Milli Atlet Elvan Abeylegesse Kayseri OSB’yi ziyaret etti
Dünya ve Avrupa’da yapılan atletizm müsabakalarında Türkiye’ye altın ve gümüş madalyalar kazandıran Etiyopya asıllı Milli Atlet Elvan Abeylegesse ile Avrupa Şampiyonu Milli Atlet Kemal Koyuncu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret etti. 
Başkan Nursaçan; atletizmde ülkeye gurur yaşatan, sportif kişilikleri ile gençlere örnek olan milli atletler Elvan Abeylegesse ve Kemal Koyuncu’ya başarılarının devamını diledi.

İHA
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