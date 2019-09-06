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"Milli Duygularımızı kabartıyorsunuz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirle ilgili bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği bir günlük Ankara programının ardından bazı şantiyelerde incelemelerde bulunduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Bando Şefliği’ni ziyaret etti.

"Milli Duygularımızı kabartıyorsunuz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bando Şefliğinde Mehter Takımı tarafından adeta Kayseri’nin marşı haline gelen Gesibağları türküsü ile karşılandı. Ankara’da çok önemli görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerle her projenin önünün açıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mehter ve bando takımlarının da şehir için özel bir önemi olduğunu dile getirdi. “Katıldığınız programlarda milli duygularımızı kabartıyorsunuz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç, Bando Şefliği personeline teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, bir süre Bando Şefliği’nde personelle çay içerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.
 

İHA

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