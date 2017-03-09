Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milli Eğitim’den gazetemize anlamsız yasak!

Ülke çapında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müdürlükler, okullar ve diğer birimlerdeki internet ağından gazetemizin web sayfasına girmek isteyen okurlarımız “bu sayfa görüntülenemiyor” başlıklı anlamsız bir yasakla karşılaşıyorlar.

Milli Eğitim’den gazetemize anlamsız yasak!
Kayseri’de de Milli Eğitime bağlı 979 okul ve kurumdan internete giriş yapıldığında diğer birçok yerel gazete ve haber sitesine kolaylıkla ulaşılabilirken, gazetemizin www.kayserigundem.com.tr adresli web sitesine bir türlü girilemiyor.
            Bu duruma tepki gösteren öğretmen, öğrenci ve memur okurlarımız gazetemizi arayarak bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
Ankara hala sessiz
            Telefonla görüştüğümüz Ankara Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ndeki görevliler ise durumu bilgi işleme belirttiklerini söylemelerine rağmen bir haftadır yine olumlu bir gelişme yaşanmadı.
            Biz de Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden, Bakanlık ile görüşerek niçin böyle bir kısıtlamaya gidildiğini öğrenmelerini ve bu sıkıntının acilen giderilmesini talep ediyoruz.
(Kayseri Gündem)
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.