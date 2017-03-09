Milli Eğitim’den gazetemize anlamsız yasak!

Kayseri’de de Milli Eğitime bağlı 979 okul ve kurumdan internete giriş yapıldığında diğer birçok yerel gazete ve haber sitesine kolaylıkla ulaşılabilirken, gazetemizin www.kayserigundem.com.tr adresli web sitesine bir türlü girilemiyor.
Bu duruma tepki gösteren öğretmen, öğrenci ve memur okurlarımız gazetemizi arayarak bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
Ankara hala sessiz
Telefonla görüştüğümüz Ankara Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ndeki görevliler ise durumu bilgi işleme belirttiklerini söylemelerine rağmen bir haftadır yine olumlu bir gelişme yaşanmadı.
Biz de Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden, Bakanlık ile görüşerek niçin böyle bir kısıtlamaya gidildiğini öğrenmelerini ve bu sıkıntının acilen giderilmesini talep ediyoruz.
(Kayseri Gündem)
Bu duruma tepki gösteren öğretmen, öğrenci ve memur okurlarımız gazetemizi arayarak bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
Ankara hala sessiz
Telefonla görüştüğümüz Ankara Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ndeki görevliler ise durumu bilgi işleme belirttiklerini söylemelerine rağmen bir haftadır yine olumlu bir gelişme yaşanmadı.
Biz de Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden, Bakanlık ile görüşerek niçin böyle bir kısıtlamaya gidildiğini öğrenmelerini ve bu sıkıntının acilen giderilmesini talep ediyoruz.
(Kayseri Gündem)