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Milli İlaç Ve Aşı Çalıştayı Kayseri’de Düzenlenecek

Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı Erciyes Teknopark ev sahipliğinde Kayseri’de düzenlenecek.

Milli İlaç Ve Aşı Çalıştayı Kayseri’de Düzenlenecek

22 Kasım’da kentte bir otelde gerçekleştirilecek olan çalıştaya Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ve çok sayıda akademisyen katılacak.

Erciyes Üniversitesinden Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı aşı geliştiren ERÜ Tıp Fakültesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin de sunumunun yer aldığı çalıştay, Türkiye’de ilk kez aşı ve ilaç çalışmalarında özel sektör, Sağlık Bakanlığı ve akademiyi bir araya getirecek.

İHA

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