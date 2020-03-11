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“Milli marşımız eşsiz bir şaheserdir”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çalış mesajında, “İstiklalimizin sembolü olan milli marşımız, aziz milletimizin bağımsızlığını ve millet olarak kenetlenme duygularını perçinleyen eşsiz bir şaheserdir” dedi.

“Milli marşımız eşsiz bir şaheserdir”

Rektör Çalış, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İstiklal Marşı’mızın ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İstiklalimizin sembolü olan milli marşımız, aziz milletimizin bağımsızlığını ve millet olarak kenetlenme duygularını perçinleyen eşsiz bir şaheserdir. Ülkemizi parçalamaya çalışan hain güçlere, her zaman meydanlarda tek yürek olarak hep bir ağızdan seslendiğimiz, İstiklal Marşımız, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü ölümsüzleştiren ve başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin ufkunu kapsayıcı asil bir değerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizin Ruhları şad ve mekânları cennet olsun.”

Haber: Selma Kara

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma GünüİSTİKLAL MARŞI
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