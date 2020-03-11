“Milli marşımızın her mısrası ve kıtası duygu yüklüdür” Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, İstiklal Marşı’nın milli marşımız olarak kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa yayımladığı mesajında, “Türk Milleti olarak bizler İstiklal Marşımızda sadece bağımsızlık mücadelemizi değil, geçmişimizi, geleceğimizi, bu vatan için seve seve canımızı feda etmeyi, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrak ve vatan aşkını, kahramanlıklarımızı ve zaferlerimizi görürüz” dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:58