“Milli marşımızın her mısrası ve kıtası duygu yüklüdür”

Mesajında İstiklal Marşımızın ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin ve egemenliğinin en büyük simgesi olduğuna dikkat çeken Karamustafa, milli marşımızın her mısrası ve her kıtasının duygu yüklü olduğunu ve ayrı bir mana taşıdığını ifade etti.Rektör Karamustafa’nın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “12 Mart 2020 İstiklal Marşımızın TBMM’de milli marşı olarak kabulünün 99. yıldönümüdür. Her törende her programda göğsümüzü gererek büyük bir coşkuyla, onurla, şerefle ve övünçle okuduğumuz milli marşımız, aslında milli mücadelemizin, istiklal savaşımızın en büyük timsalidir. Çünkü milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ’un özveriyle kaleme aldığı şiirde hem şanlı bayrağımıza hem de bağımsızlık mücadelemize önemli vurgular yapılmaktadır. Korkma! diyerek başlayan İstiklal Marşımız, Hakk’a inanan Milletimizin ebediyete kadar bağımsız olarak yaşamasının en büyük hakkı olduğuna vurgu yapmaktadır.Türk Milleti olarak bizler İstiklal Marşımızda sadece bağımsızlık mücadelemizi değil, geçmişimizi, geleceğimizi, bu vatan için seve seve canımızı feda etmeyi, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrak ve vatan aşkını, kahramanlıklarımızı ve zaferlerimizi görürüz. O yüzdendir ki! İstiklal Marşı bizim için çok anlamlıdır ve vazgeçilmez bir değerimizdir. Bir kere okunduğunda da bin kere okunduğunda da hep aynı coşkuyu yüreğimizde hissederiz.Türk Milleti olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu zor coğrafyada ülkemiz üzerine tezgahlanan oyunları hep birlikte görüyor ve şahit oluyoruz. Amaç Türk Milletini zayıflatmak ve parçalamak, bunu çok iyi biliyoruz. Ülke olarak biz farkındayız ki! Bugün bizim üzerimizde oynanan oyunlar geçmişte de vardı, gelecekte de olacak. Biz Türk Milleti olarak var oldukça, düşmanlarımız çirkin oyunlarına devam edeceklerdir. Gerek bayrağımız gerekse İstiklal Marşımızdan aldığımız güçle, mücadelemize ve var olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi her geçen gün daha da güçlendireceğiz.Bu duygularla İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıldönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy‘u saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Aynıca bu vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi de saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cenab-ı Allah, milli şairimizin de dile getirdiği gibi, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”