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Milli Mücadele Müzesi'ni 51 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı müzeler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tarihi Kayseri Lisesi ve milli mücadeleyi en iyi şekilde anlatan ve gelecek nesillere aktaran Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni bu yılın ilk 6 ayında ziyaret edenlerin sayısı 50 bini aştı. 

Milli Mücadele Müzesi'ni 51 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi tüm yönleriyle Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatıyor. Müzede Sakarya Harbi'nde şehit düşen Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri için de aynı bir platform yer alıyor. Kayseri Lisesi'nin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümlerin de yer aldığı müzede örnek bir sınıf da bulunuyor. 

Dijital müzeciliğin en iyi örneklerinden birisi olan ve bu anlamda Türkiye’nin önemli müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi sadece Kayseri’den değil Kayseri dışından da ziyaretçi çekiyor. Müzenin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında 51 bin 118’e ulaştı. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, 30 Eylül’e kadar yaz sezonu boyunca pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek. 
 

İHA

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