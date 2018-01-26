Mimarlar kokteylde buluştu

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde gerçekleştirilen ''Geçmişin Mekânında Geleceği Konuşmak'' temalı kokteylde buluşan mimarlar mesleğin sorunlarını ve odadan beklentilerini konuştular.



Kokteylde konuşma yapan başkan adayı Mimar Güntülü Gündoğ, “Yakın zamanda seçimlerimiz gerçekleşecek. 3 Şubat’ta genel kurulumuz, 4 Şubat’ta da seçimimiz var. Bugün burada meslektaşlarımızla kaynaşmak ve tanışmak için bir araya geldik. Odadan ve bizden neler bekliyorlar? Bunları konuşacağız. Bize fikirlerini anlatsınlar istiyoruz. Aynı zamanda da biz neler planladık, neler düşünüyoruz, onlara aktarmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Mesleğin sorunlarını karşılıklı istişare ediyoruz. Sorunlar karşısında çözümler geliştirmeyi planlıyoruz. Serbest piyasa koşullarını iyileştirme yönünde neler yapabiliriz? Onları konuşuyoruz. Karşılıklı diyalog içerisinde güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

4 aday var

Mimarlar Odası 14. Dönem yönetim kurulu başkanlığına Güntülü Gündoğ dışında Mehmet Altuner, Levent Doğan ve Fatih Boydak da aday oldu.



Haber: Tuba Köksal

