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Mimarlar Odası'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Mimarlar Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr .Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Mimarlar Odası'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Mimarlar Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç,”Kayseri’mizin zaten en önemli tarafı Sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla insanlarımızın çıkarı doğrultusunda dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi, sağlayabilmesidir” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Başkan Halil Çevik ve yönetim kurulunun yılın ilk aylarında göreve seçildiklerini hatırlatarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni gerçekleşen ziyarette Başkan ve yönetimine başarılar diledi.



Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’ye hizmet edecek, yol gösterecek, yön gösterecek kardeşlerimizle her zaman birlikte oluruz. Kayseri’mizin zaten en önemli tarafı sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla insanlarımızın çıkarı doğrultusunda dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi, sağlayabilmesidir. Biz bunu zenginlik olarak değerlendiririz. Hiçbir zararını görmedik daha çok bereketli oldu. Elbette fikir farklılığı olacak. Bu farklılıklar zenginlik katacak. Sizlerde o anlayış içerisinde inşallah istifade edeceğimiz kardeşlerimizsiniz” dedi.

Başkan Halil Çevik ise kendilerini kabul eden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, yeni yönetimle birlikte şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devem edeceklerini ifade etti.
 

Kurumsal

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