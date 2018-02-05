Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mimarlar Odası’nda Gündoğ dönemi

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 4 adayın yarıştığı genel kurulda ipi Güntülü Gündoğ göğüsledi.

Mimarlar Odası’nda Gündoğ dönemi

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 14. Dönem yönetim kurulunu belirlemek üzere hafta sonu genel kurul yaptı. 906 üyesi bulunan odanın yönetimine Güntülü Gündoğ, Mehmet Altuner, Levent Doğan ve Fatih Boydak talip oldu.
Odaya ait hizmet binasında çarşaf liste ile gerçekleştirilen  genel kurulda 500 üye oy kullandı. Seçimi Güntülü Gündoğ, önde tamamlayarak yeni dönemin başkanı oldu.
Güntülü Gündoğ sosyal medya hesabından “Mimarlar Odası ve mesleğin kazandığı bir dönem olacak inşallah” paylaşımında bulundu.

Kayseri Gündem
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Güntülü Gündoğ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.