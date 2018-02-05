Mimarlar Odası’nda Gündoğ dönemi

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 14. Dönem yönetim kurulunu belirlemek üzere hafta sonu genel kurul yaptı. 906 üyesi bulunan odanın yönetimine Güntülü Gündoğ, Mehmet Altuner, Levent Doğan ve Fatih Boydak talip oldu.

Odaya ait hizmet binasında çarşaf liste ile gerçekleştirilen genel kurulda 500 üye oy kullandı. Seçimi Güntülü Gündoğ, önde tamamlayarak yeni dönemin başkanı oldu.

Güntülü Gündoğ sosyal medya hesabından “Mimarlar Odası ve mesleğin kazandığı bir dönem olacak inşallah” paylaşımında bulundu.



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