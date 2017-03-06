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Mimarsinan Bahçelievler'de Semt Polikliniği hizmete girecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Behçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait alanda yaptırılan Semt Polikliniğinde incelemelerde bulundu.

Mimarsinan Bahçelievler'de Semt Polikliniği hizmete girecek
Toki, İldem, Beyazşehir, Serkent ve Koramaz Vadisi olarak bilinen Gesi, Gürpınar, Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Subaşı Mahallelerinin de yaklaşık 100 bin nüfusa hizmet verecek semt polikliniği inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Sağlıkta, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta kısacası her alanda Melikgazi referans hizmetleri ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Daha önce Danışmentgazi ve Mimarsinan Şirintepe Mahallelerinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu yaparak Sağlık Bakanlığına teslim ettik ve şu anda vatandaşlarımıza bu tesislerimiz hizmet vermektedir. 3 katlı, 650 metrekare oturum alanı bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip alanda yaptırılan Semt Polikliniğinin Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum. İçerisinde en az 10 uzman hekimin görev yapacağı Semt Polikliniğini 14 Mart Tıp Bayramında açmayı planlıyoruz” dedi.
Yapılan Semt Polikliniğinin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan 'olur' ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yıllığına tahsis edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Semt Polikliniğinin 25 Mart 2016 Cuma düzenlenen tören ile temelinin atıldığını ve bir yıl gibi kısa sürede tamamlandığını sözlerine ekledi.
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