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MMG’de çiğköfteli buluşma

MMG’de çiğköfteli buluşma

  
 
            Yeni döneme hızlı giren Mimar-Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni yönetimin oluşmasıyla öncelikle çeşitli kurum ziyaretleri yapan şube yönetimi yeni binasına taşınınca etkinliklerini artırdı.



            Şubede son olarak üyelerin ve dostların katılımıyla Gökdeniz Yapı Denetim’in sponsorluğunda gerçekleştirilen çiğköfte ikramına ilgi büyük oldu.
(Kayseri Gündem)
 

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Anahtar Kelimeler:
MÜHENDİSLER GRUBU KAYSERİ ŞUBESİ
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