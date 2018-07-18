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MMO ile KTO arasında iş makinelerine teknik belge düzenlemesi protokolü imzalandı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Kayseri Ticaret Odası arasında iş makinalarına teknik belge düzenlenmesi konusunda protokol yapıldı. Protokol törenine Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube başkanı sayın Akif Aksoy ve Kayseri Ticaret odası başkanı sayın Ömer Gülsoy ve yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 

MMO ile KTO arasında iş makinelerine teknik belge düzenlemesi protokolü imzalandı

Protokolün amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin İMBS (İş makinaları Bilgi Sistemi) iş makinaları envanterinin Kayseri Ticaret Odası sorumluluğunda olan işlemler için doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, daha önceleri beyan esasına dayalı olan bilgilerin doğru ve zamanında kayıt altına alınması amacıyla Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından teknik belgenin düzenlenmesi olarak açıklandı. 

Protokolün, sadece Kayseri değil Kayseri Şubeye bağlı bulunan Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Erzincan İl ve İlçelerinde bulunan, Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı üyelerimize ait iş makinalarının teknik belgelerinin düzenlenmesini kapsamadığı bildirildi. 
 

İHA

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