MMO ile KTO arasında iş makinelerine teknik belge düzenlemesi protokolü imzalandı

Protokolün amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin İMBS (İş makinaları Bilgi Sistemi) iş makinaları envanterinin Kayseri Ticaret Odası sorumluluğunda olan işlemler için doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak, daha önceleri beyan esasına dayalı olan bilgilerin doğru ve zamanında kayıt altına alınması amacıyla Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından teknik belgenin düzenlenmesi olarak açıklandı.



Protokolün, sadece Kayseri değil Kayseri Şubeye bağlı bulunan Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Erzincan İl ve İlçelerinde bulunan, Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı üyelerimize ait iş makinalarının teknik belgelerinin düzenlenmesini kapsamadığı bildirildi.

