Motosiklet severler Erciyes Moto Fest’te buluştu

2 bin 200 metredeki Erciyes Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festivale Türkiye’nin dört bir yanından 738 motosikletçi, 2 bin 250 katılımcı olmak üzere toplamda 3 bin kişi katıldı. Festivalin ilk günü kamp ateşinin yanması ile başladı. 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, motor şovları, nefes kesen akrobasi gösterilerine ve çeşitli etkinliklere sahne olan Erciyes, motosiklet tutkunlarına dolu dolu bir festival yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı da sporun ve festivalin zirvesinde kutlandı.



Erciyes Motosiklet Festivali’ne katılan Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da 2 gün boyunca motoru ile heyecan verici gösteriler sergiledi. İzleyiciler tarafından ilgi ile izlenen şov büyük beğeni topladı. Etkinlik boyunca Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de iki tekerle keşfetme imkânı bulan motosiklet tutkunları, festivalin son günü Erciyes’te başlayan kortej ile şehir merkezinden geçerek Kayseri halkına coşkulu bir gün yaşattı. Ünlü motor şovmeni Birkan Polat’ın da kortej önüne sergilediği şova vatandaşlar alkışlarla destek verdi.



Festival’in kapanışında bir konuşma yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’i sadece kış sporları için değil dört mevsim halkımızın istifadesinde tutmak için gayret ediyoruz. Bu çerçevede Erciyes AŞ kurulduğu ilk günden itibaren Erciyes’in özellikle motosikletçiler için bir mecra olması için gayret ettik. Bu festivalin de bir başlangıç olmasını ümit ediyoruz. Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri ile birlikte çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık; kendilerine çok teşekkür ediyoruz. ilk defa düzenlenen bu festival motosiklet severler tarafından tam not aldı. Bundan sonra da hem yol motorcuları hem de moto-crossçular inşallah Erciyes’te daha fazla görülecek. Bu festivali geleneksel hale getirerek uluslararası boyuta taşımaya gayret edeceğiz” dedi.

