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Motosikletçilerden Mehmetçik’e kan bağışı

Kayseri’de bir grup motorcu Afrin’e yönelik sürdürülen zeytin dalı harekatında görev yapan askerler için kan bağışında bulundu.

Motosikletçilerden Mehmetçik’e kan bağışı
Kayseri’de bir grup motosikletçi, ‘Kanımızda, canımızda milli iradeye feda’ sloganı ile zeytin dalı operasyonunda görev yapan askerler için kan bağışında bulundu. Hunat’ta bulunan Kızılay kan bağışı tırı önünde buluşan motosikletçiler, kan verdi.
Motosikletçiler adına bir konuşma yapan Kayseri Motosiklet Kulübü (KAYMOK) Başkanı Mustafa Özdemir, “Kayseri’de tüm motosiklet grupları ülkemiz ve vatanımız için Afrin’deki askerlerimiz için düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası için burada bulunmaktayız. ‘Kanımızda, canımızda milli iradeye feda’ adı altında bu kan bağışı kampanyasını düzenliyoruz. Türkiye zor bir süreçten geçmektedir. Dışarıda hain terör milli birliğimizi yıkmaya, devletimizi zaafa uğratmaya ve vatanımızı bölgemeye çalışmaktadır. Türkiye’ye terörle diz çöktürmeye çalışanlar her gün yeni bir oyun planlamaktadırlar. Bu kurulan kirli oyunları bozmak, teröristi yuvalandığı yerde başını ezmek, güvenliğimize yönelen tehlikeleri bertaraf etmek için şanlı Türk ordusu Afrin’e zeytin dalı harekatıyla bir operasyon düzenlemiştir. Bizlerde ordumuza destek vermek amacıyla bu kan bağışı kampanyasını düzenlemekteyiz. Biz Kayseri motosiklet kulübü olarak bu kampanyaya destek veren Pars Chopper, Anatolian Tigers, Anatolian Soldiers, Kayseri Motosiklet ve Kuryeciler Derneği ve Türkiye Kadın Motosikletliler Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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