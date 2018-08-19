Müftü Güven: “Aileler, çocuklarının namazlarını takip etmeli”

Camide kılınan Akşam namazı sonrasında, kurs öğrencilerinden birinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, selamlama konuşmasını yapan cami İmam-Hatibi Mehmet İslamoğlu, kursa 450 öğrencinin devam ettiğini, bu öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmelerinin yanında, temel dini bilgileri, Hz. Peygamber’in hayatını ve güzel ahlakını, diğer peygamberlerin kıssalarını da öğrendiklerini ifade etti.



Akabinde kürsüye gelen Kocasinan İlçe Müftü Vekili ve Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, çocuk olmanın güzelliğinden ve çocukluğun masumiyetinden bahsederek yaz kursunda emeği geçen hocalara teşekkür etti.



Daha sonra Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici de çocuklara yönelik yapılan bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu, bu çalışmaları takip etmekle birlikte gayret gösteren hocaları tebrik ettiğini ve kurum olarak gereken desteği her zaman sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

İl Müftüsü Güven ise, çocuklara, onların kursa devam etmelerini sağlayan ailelerine ve eğitmenlere teşekkür etti. Çocuklara, bu kurstan kazandıkları güzellikleri, öğrendikleri bilgileri ömür boyu devam ettirmelerini, beş vakit olarak düzenli kılmaya başladıkları namazlarını aynı şekilde sürdürmelerini, tesettürlü olmaya alışan kız çocuklarının tesettürlerine sahip çıkmalarını tavsiye etti. Güven, ayrıca ailelere, çocuklarının namazlarına titizlik gösterip göstermediklerini takip etmelerini, tıpkı karınlarını doyurmayı, okul derslerini yapmalarını önemsedikleri gibi, namazlara sadık olup olmadıklarına da dikkat kesilmeleri gerektiğini hatırlattı. Erkek-kız bütün çocukların kurs sonrasında da camileri ve Kur’an kurslarını şenlendirmelerinin, belli aralıklarla buralara gelerek hocalara, yaz kursunda yaptıkları ezberlerini tekrar etmelerinin kendileri için iyi olacağına vurgu yaptı.



Programa, İl Müftüsü Güven ile birlikte, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kocasinan İlçe Müftü Vekili ve Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, cami görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.