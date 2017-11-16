Müftülük Felahiyeli öğrencileri ağırladı

Kayseri’de iki gün kalan ve dolu dolu bir program geçiren gençlere, Felahiye İlçe Müftüsü Yusuf Anık, Felahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Gün ve okul müdürü Şaban Karaoğlu da eşlik etti.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri’nin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, “Farklı şehirlerden gelip Felahiye’de yatılı İmam Hatip okuyan gençler olarak Kayseri’yi, bilip tanıyanların rehberliğinde gezip tanımak istersiniz, diye düşündük ve onun için bu programı tertip ettik. Ev sahipliğini üstlenen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. İnsanların, bulundukları şehrin ruhunu, manevi hayatını, özellikle tarihi eserlerini ve güzelliklerini tanımaları güzel bir şeydir. Onun için, hangi vesile ile olursa olsun, hangi şehirde yaşıyorsanız orayı tanımaya gayret etmelisiniz. İmam Hatip okullarında okumak, sizlere, hayatınızda kendi başınıza kazanamayacağınız çok önemli değerler katar. Bu değerlerin iyi bilinmesi gerekiyor. Yatılı olarak okumanın avantajları çok. Buralarda yemeğinizi yer, çayınızı içer ve sonra arkadaşlarınızla muhabbet edersiniz, kitap okursunuz, okuduklarınız üzerine arkadaşlarınızla sohbet edersiniz. Üst sınıfta olan öğrencilerin, yeni gelen ve alt sınıfta olan arkadaşlarına abilik, rehberlik yapması gerekir.” dedi.

Müftü Güven, kendinin de uzun yıllar yatılı yurtlarda kalarak eğitim-öğretim hayatını sürdürdüğünü ve burada tanıştığı arkadaş ve dostlarıyla irtibatını koparmayıp hala görüştüğünü ifade ederek, bu tavrı öğrencilerin de kazanmalarını tavsiye etti.

Program öncesi öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kurum Haberi



