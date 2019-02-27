MUHALEFET: DEĞİŞİM KAZANACAK Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan Kayseri’de değişim isteyenlerin kendilerini tercih edeceğini öne sürerken Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan adayı CHP’li Dr. Karaoğlu da, “Yaptığımız ziyaretler, görüşmeler ve sohbetlerden anlıyoruz ki halkımız gerçekten büyük bir değişim istiyor. Kazanacağımızdan bizim kuşkumuz yok” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:53