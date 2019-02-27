MUHALEFET: DEĞİŞİM KAZANACAK

YÜZDE 20 KARARSIZ VAR
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Arıkan, Kayseri’de yüzde 20 civarında kararsız ve yüzde 15 civarında da mevcutlardan memnun olmayan seçmen bulunduğuna dikkat çekti. Arıkan, “Kararsız seçmen Saadet Partisi diyor. Bunu sahada açık bir şekilde görüyoruz. İnşallah bu seçimlerde dayatma ittifak listelerinin oluşturduğu rahatsız kesim bizim projelerimizi ve adaylarımızı destekleyecek. Değişim isteyenlerin buluşma adresi de yine Saadet Partisi olacak" diye konuştu.
DEĞİŞİM MİLLET İTTİFAKI DİYOR
Millet İttifak’ının Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu halkın gerçekten ciddi bir değişim istediğini ve bunu sahada kendilerine aktardıklarını söyledi. Karaoğlu, “Yaptığımız ziyaretler, görüşmeler ve sohbetlerden anlıyoruz ki, halkımız gerçekten büyük bir değişim istiyor. Halkın bizlere olan teveccühleriyle sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Kazanacağımızdan bizim kuşkumuz yok. İçinde bulunduğumuz süreç bir hizmet yarışı süreci. Biz bu hizmete talibiz. Şehrimizi ve ilçemizi halkımızla ve hizmetlerimizle kalkındıracağız” dedi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Arıkan, Kayseri’de yüzde 20 civarında kararsız ve yüzde 15 civarında da mevcutlardan memnun olmayan seçmen bulunduğuna dikkat çekti. Arıkan, “Kararsız seçmen Saadet Partisi diyor. Bunu sahada açık bir şekilde görüyoruz. İnşallah bu seçimlerde dayatma ittifak listelerinin oluşturduğu rahatsız kesim bizim projelerimizi ve adaylarımızı destekleyecek. Değişim isteyenlerin buluşma adresi de yine Saadet Partisi olacak" diye konuştu.
DEĞİŞİM MİLLET İTTİFAKI DİYOR
Millet İttifak’ının Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu halkın gerçekten ciddi bir değişim istediğini ve bunu sahada kendilerine aktardıklarını söyledi. Karaoğlu, “Yaptığımız ziyaretler, görüşmeler ve sohbetlerden anlıyoruz ki, halkımız gerçekten büyük bir değişim istiyor. Halkın bizlere olan teveccühleriyle sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Kazanacağımızdan bizim kuşkumuz yok. İçinde bulunduğumuz süreç bir hizmet yarışı süreci. Biz bu hizmete talibiz. Şehrimizi ve ilçemizi halkımızla ve hizmetlerimizle kalkındıracağız” dedi.
İlter SAĞIRSOY