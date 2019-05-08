MUHALEFETTEN TAM DESTEK Kayseri Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi Meclis Grup Başkanı Kazım Yücel, Sahabiye Kentsel Dönüşüm işinin tam bir arap saçına döndüğüne dikkat çekerek, “Önceki Başkan’ın attığı adımlar şimdiki Başkanı sıkıntıya soktu. Kentsel Dönüşüm işi belediyelerin altından kalkacağı bir iş değil. CHP ile de görüştüm biz ve onlar bu işin çözümü için Büyükkılıç’a destek vermeye hazırız” dedi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58