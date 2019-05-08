MUHALEFETTEN TAM DESTEK

SAHABİYE 2039’DA BİTER
Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanı olan Kazım Yücel Kayseri’de özellikle Sahabiye’de Kentsel Dönüşüm işinin sarpa sardığını ve çıkmaza doğru gittiğini öne sürerek, “Bu haliyle emin olun ancak 20 seneye biter Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi. Birinci etabı yapan müteahhit çıkarılan bir kararnameyi gerekçe göstererek döviz artışından dolayı işin altından kalkamayacağını ve bırakmak istediğini söyledi ya da fiyat farkı talep etti. Belediye de hükümet de bu talepleri reddetti. Adam yaparsam batarım diyor. Belediye yapacaksın diyor. Velhasıl iş karışık” dedi.
BÜYÜKKILIÇ’A TAM DESTEK
Kazım Yücel sadece Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ın hareket kabiliyetini artırmak adına gerekli her türlü desteği vereceklerini açıklayarak, “CHP ile de görüştük Sahabiye Kentsel Dönüşüm işinin çözülmesi için üstümüze ne düşüyorsa yapacağız sorun çıkarmayacak ve ne gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki Sahabiye’de 6 bin hanedeki 24 bin kişinin çektiği sıkıntı biran önce sona ersin” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanı olan Kazım Yücel Kayseri’de özellikle Sahabiye’de Kentsel Dönüşüm işinin sarpa sardığını ve çıkmaza doğru gittiğini öne sürerek, “Bu haliyle emin olun ancak 20 seneye biter Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi. Birinci etabı yapan müteahhit çıkarılan bir kararnameyi gerekçe göstererek döviz artışından dolayı işin altından kalkamayacağını ve bırakmak istediğini söyledi ya da fiyat farkı talep etti. Belediye de hükümet de bu talepleri reddetti. Adam yaparsam batarım diyor. Belediye yapacaksın diyor. Velhasıl iş karışık” dedi.
BÜYÜKKILIÇ’A TAM DESTEK
Kazım Yücel sadece Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’ın hareket kabiliyetini artırmak adına gerekli her türlü desteği vereceklerini açıklayarak, “CHP ile de görüştük Sahabiye Kentsel Dönüşüm işinin çözülmesi için üstümüze ne düşüyorsa yapacağız sorun çıkarmayacak ve ne gerekiyorsa yapacağız. Yeter ki Sahabiye’de 6 bin hanedeki 24 bin kişinin çektiği sıkıntı biran önce sona ersin” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy