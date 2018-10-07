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Mühendislik bilimi, Bilim Merkezi'nde

Kayseri Bilim Merkezi önemli bir sergi alanı daha oluşturdu. Bilim meraklıları, mühendislik bilimini 13 farklı sergi düzeneği ile yaşayarak öğrenebiliyor. 

Mühendislik bilimi, Bilim Merkezi'nde

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, pek çok sergi alanlarına bir yenisini daha ekledi. Bilim Merkezi’nde 13 farklı sergi düzeneğine sahip Mühendislik Bilimi sergi alanı oluşturuldu. Kayseri Bilim Merkezi’nde kurulan Mühendislik Bilimi sergi alanını gezenler dünya genelinde modern teknolojilerin gelişmesini mümkün kılan mühendisliğin günlük hayatımızda nasıl kullanıldığını deneyimleme imkanına sahip oluyorlar. Mühendislik Bilimi sergi alanında, kemer köprü, asma köprü, kiriş köprü, makaslı köprü, hız treni, malzeme mühendisliği, güneş arabası yarışı, deprem masası, dişli duvar yarışı, basit makineler ve endüstriyel robot kol gibi sergi düzenekleri bulunuyor. 
 

İHA

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