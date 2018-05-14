Muhsin Yazıcıoğlu Cami'sini gezdi

Yapılan hayırların insanın hem bu bu dünyasına hem de öbür dünyasına katkı sağladığını aktaran Akay, "Buna vesile olmak herkese nasip olan bir şey değil, onun için de gerçekten takdire şayan bir durum. Çok güzel bir cami olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.
Cami imamı Muammer Ceyhan, gezi sonrası Akay'a tablo hediye etti.Akay ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinde Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da eşlik etti.
AA
Cami imamı Muammer Ceyhan, gezi sonrası Akay'a tablo hediye etti.Akay ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinde Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da eşlik etti.
AA