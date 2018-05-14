Muhsin Yazıcıoğlu Cami'sini gezdi Kayseri Şeker Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyeleri, Şarkışla'daki Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'ni gezdi. Camiyi gezen ve cami imamından bilgi alan Akay, eserin çok güzel olduğunu söyledi.

Yapılan hayırların insanın hem bu bu dünyasına hem de öbür dünyasına katkı sağladığını aktaran Akay, "Buna vesile olmak herkese nasip olan bir şey değil, onun için de gerçekten takdire şayan bir durum. Çok güzel bir cami olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Cami imamı Muammer Ceyhan, gezi sonrası Akay'a tablo hediye etti.Akay ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinde Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da eşlik etti.

AA

