Muhtarlar Vali’yi Ziyaret Etti

Muhtarlar Günü kutlamalarına sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunarak başlayan muhtarlar, programlarının devamında ilk olarak Vali Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlarımıza her zaman ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, tüm muhtarların “19 Ekim Muhtarlar Günü”nü kutladı.

Muhtarların devletin en ücra köşenin temsilcileri olduğunu ifade eden Vali Kamçı, bulundukları yerde devleti ve milleti temsil ettiklerini belirtti.

Mahalle muhtarlarının fonksiyonlarının azalmış gibi görünse de hala mahallelerin huzuru ve güvenliği açısından önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Vali Kamçı, “ Muhtarlar, güvenlik güçlerine yardımcı olması adına üzerine düşen görevleri hala devam ediyor. O anlamda muhtarların kulakları iki kat, gözleri on kat çalışmalı. Mahallelerde neler oluyor haberdar olmalılar. Güvenlik güçleri başta olmak üzere devletimizin ilgili makamları ile ilgi ve alakaları devam etmeli.” dedi.

Vali Kamçı, son olarak, devletimiz tarafından ilimize yurt dışına yaklaşık 30 muhtarımızı gönderme kontenjanı tanındığını ifade ederek, bunlardan yaklaşık 20 muhtarı yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ise vatanımızın her köşesinde bulunan muhtarların devletine ve milletine hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı’ya teşekkür etti.

Makamdaki ziyarette İdare ve Denetim Müdür Vekili Necip Gökçek de hazır bulundu.