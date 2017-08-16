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Mülayim son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Mülayim, son yolculuğuna uğurlandı.

Mülayim son yolculuğuna uğurlandı
Camii Kebir'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ile Ahmet Mülayim'in meslektaşları ve yakınları katıldı.
Kayseri'nin en köklü ve en eski yerel gazetesi olan Ülker Gazetesinin sahibi ve 4 çocuk babası olan Ahmet Mülayim, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
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