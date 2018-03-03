Mültecilere 51 tır yardım malzemesi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, ‘Yükümüz Kardeşlik’ sloganıyla başlatılan ve El-Bab, Azez, İdlib, Cerablus ve Halep olmak üzere sınır ötesinde bulunan mültecilere iletilmek amacıyla gönderilen 51 tır yardım malzemesi, 41 din görevlisi tarafından Öncüpınar Sınır Kapısında karşılanarak mültecilere uğurlandı.



İl Müftüsü Şahin Güven, 41 din görevlisine yola çıkmadan önce TDV faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İl Müftüsü Güven bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“iki yıl önce 38 tırla yardım kampanyası başlattık, bugün itibariyle bölgeye 335 tır yardım gönderdik. Bir taraftan ülkemiz terörle mücadelesinde büyük başarılar elde ederken, özellikle sınır ötesinde Fırat kalkanı harekâtıyla terörden arındırdığı El-Bab, Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde yaklaşık 800 bin mülteci kardeşimize yardım ediyor, sofralarına sıcak ekmek koyuyoruz. Aynı şekilde şu anda yaklaşık 1,5 ay önce başlayan “Zeytin Dalı” harekâtıyla Afrin ve çevresi de inşallah terörden temizlenecek ve oralara bizler gerekli insani yardımları ulaştırmaya çalışacağız.

Kayseri olarak yardımseverlikte Türkiye'de 1'inciyiz. TDV aracılığıyla Türkiye genelinden bölgeye 1600 tır yardım gönderilmiştir. Bunun 335 tırını TDV Kayseri Şubesi olarak bizler gönderdik. Kayserimiz hayırseverlikte vermekten hoşlanan bir şehrimizdir. Bizler de hayırda Kayserili hayırseverlerimize yardımcı oluyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘Amellerin en hayırlısı, azda olsa devamlı olanıdır’ buyuruyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’na artık insanlarımız güveniyorlar. Bu güvenin kazanılmasında emeği geçen başta siz din görevlilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah TDV Kayseri Şubesi olarak bundan sonrada yardımlarımız devam edecek.”