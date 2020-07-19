Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Musa Soykarcı’dan Vali Yırık’a ziyaret

TASKK Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı, ziyaretlerini sürdürüyor.

Musa Soykarcı’dan Vali Yırık’a ziyaret

Şehir dışı ve şehir içinde ziyaretlerini sürdüren Musa Soykarcı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür’ü makamlarında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile geçtiğimiz günlerde Kayseri’den Elazığ Valisi olarak atanan Erkaya Yırık ile Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Şahin Şerifoğulları’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Soykarcı, bilgi alışverişinde bulundu.



Musa Soykarcı yaptığı açıklamada, “Elazığ Valiliğine atanan, geçmiş Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen, geçmiş dönem Elazığ ASKF Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Elazığ ASKF Başkanımız Mustafa Gür beyleri makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMusa Soykarcı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.