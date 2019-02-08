MÜSİAD Başkanı Kütahneci: “Haziran ayından itibaren piyasalar rahatlayacak”

MÜSİAD Kayseri Şubesinin yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Kütahneci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kütahneci, “Sivil toplum kuruluşları demokrasilerde önemli olduğu kadar basın da önemli. biz, bunun hem farkındayız hem de ciddiyetindeyiz. Demokrasilerde sivil toplum örgütleri, hükumet, muhalefet, ülkenin yönetiminde ne kadar etkin ise basın da bunu dengeleyici unsur olarak çok etkin ve çok güçlü. Bunu biliyor ve görüyoruz. Yeni dönemimizde yapacağımız faaliyetlerde, yaptığımız faaliyetlerin toplumda daha iyi anlaşılması, daha iyi kabul görmesi için birlikte çalışmayı ümit ediyoruz” dedi.







“Ekonomi konusunda kötümser olmak istemiyoruz”

Son günlerdeki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Kütahneci, “Ekonomik gidişatı kriz olarak adlandırmak istemiyoruz, bilerek kötüyü çağırmak istemiyoruz, kötümser olmak istemiyoruz. Dünyada olan biten sıkıntılar belki ülkemizde de oluyor. Ayrıca ülkemize özel olarak yapılan bir takım projeler de söz konusu olabiliyor. Biz bunu böyle görüyoruz ama az çok atlatıldığına dair de veriler alabiliyoruz. İnşallah Haziran gibi piyasa daha da rahatlayacak. Kriz var diyerek bir yere gidilemeyeceğini görüyoruz; bunu nasıl atlatırız ya da nasıl çözümleriz, ne yapabiliriz bunun derdine düşmemiz lazım” diye konuştu.







Sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerdeki önemine değinen Cemiyet Başkanı Altınkaya ise, “Daha çok Kayseri’de iş dünyasında daha çok genç, gelecek vaat eden isimlerin yer aldığı, bir tarafta TOBB gibi resmi bir anayasayla kurulmuş, kayıt altına alınmış bir meslek yapılanması var. bir tarafta da demokrasilere uygun olarak, sivil bir inisiyatifle kurulmuş meslek yapılanmaları var. bu açıdan baktığımızda MÜSİAD hem Kayseri’de hem Türkiye genelinde sesini Cumhurbaşkanlığından ilgili kurumlara kadar duyurabilen meslek örgütlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde de olağan kongrelerini yaptılar ve bir başkan değişikliği oldu” ifadelerini kullandı.

