MÜSİAD KAYSERİ'DE BAYRAK DEVRİ Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nin, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda gerçekleştirilen seçimle, Mehmet Kütahneci başkanlığında yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Görevi Nedim Olgunharputlu'dan devralan Kütahneci, önümüzdeki çalışma döneminde yeni projeksiyonlar ve projelerle hizmet çıtasını daha yükseğe çekmek istediklerini söylerken, MÜSİAD 'da değişmeyen tek şeyin, gelişime ve yeniliğe duyulan arzu olduğunu, yeni dönemde daha güçlü bir MÜSİAD için çalışacaklarını ifade etti.

18 Ocak 2019 Cuma 10:12