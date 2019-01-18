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MÜSİAD KAYSERİ'DE BAYRAK DEVRİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’nin, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda gerçekleştirilen seçimle, Mehmet Kütahneci başkanlığında yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Görevi Nedim Olgunharputlu'dan devralan Kütahneci, önümüzdeki çalışma döneminde yeni projeksiyonlar ve projelerle hizmet çıtasını daha yükseğe çekmek istediklerini söylerken, MÜSİAD 'da değişmeyen tek şeyin, gelişime ve yeniliğe duyulan arzu olduğunu, yeni dönemde daha güçlü bir MÜSİAD için çalışacaklarını ifade etti.

MÜSİAD KAYSERİ'DE BAYRAK DEVRİ
Mehmet Kütahneci Kimdir?
MÜSİAD Kayseri yeni Başkanı Mehmet Kütahneci, 1972 Kayseri'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1994-2004 yılları arasında M-Art, 2004-2009 yılları arasında Dama Tasarım'da ortak olarak görev aldı. 2010 yılından bu yana İkon Proje Mimarlık Ofisi kurucu ortağı olarak meslek hayatına devam etmektedir. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 7. ve 8. Dönem Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Misafir Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. İkon Proje, "Talas Kadın ve Gençlik Merkezi" projesi ile Sign Of The City Awards / En İyi Mimari Tasarım / Kamu (2015), "38. Cadde" projesi ile International Property Award / Residential High-rise Architecture (2017), "KUMS MALL AVM" projesi ile International Property Award / Retail Architecture (2017) kategorilerinde ödüller almıştır.
 
İşte yeni Yönetim Kurulu üyeleri
Mehmet Kütahneci, Özgür Doğan, Selahattin Kılıç, Ferhat Akmermer, Mehmet Özbağdatlı, Orhan Gözel, Alper Tuna Elmacı, Kemal Tekelli, İlhan Büyükkuşoğlu, Veysel Tüfekçi, Bilal Uyanık, Murat Kaytancı, Halil Özdemir, Mustafa Subaşı, Kadir Andaç
Denetleme Kurulu Üyeleri; Bilal Neşeliler, Ali Koray Özandaç, Erdal Ergenç. Haber Merkezi
 
 

Haber Merkezi

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