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Müsiad Kayseri'nin Ankara Temasları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri, gerçekleştirdiği kurumsal ziyaretler kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Müsiad Kayseri'nin Ankara Temasları

28 Şubat tarihinde geçekleşen ziyarete, MÜSİAD Kayseri Başkanı Mehmet Kütahneci, Başkanvekili Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcısı Özgür Doğan, ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tuna Elmacı katıldı.
 
Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kütahneci şunları ifade etti: “Sayın Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilmesi tecrübeleriyle birlikte hemşerimiz olması hasebiyle de ayrıca bizleri mutlu etti. İçinde bulunduğumuz dönemde, savunma teknolojilerinde milli, bağımsız ve güçlü olmayan ülkelerin geleceği güvende olmadığı açıktır. Bu minvalde, Kayseri'nin savunma sanayi alanının da önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. MÜSİAD Kayseri olarak savunma sanayi ile ilgili nitelikli yatırımlar, proje ve programlar hakkında düşüncelerimizi Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a arz ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Milli Savunma Bakan Danışmanı Musab Ergüneş ile de Bakanlığın işleyişi hakkında görüş alışverişin de bulunuldu.”
 
Ankara Ticaret Odası'nın (ATO)ev sahipliğinde yapılan toplantıya katılan MÜSİAD Kayseri heyeti Mehmet Özhaseki ile görüşerek istişarelerde bulunuldu. 
 

Kurumsal

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