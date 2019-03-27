Müsiad’dan “Bağımsız ve Güçlü Türkiye” vurgusu

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “ ‘Hangi ülkenin başına gelse yerle yeksan olur” denecek sıkıntıları, zorluğu sabır ile karşılayıp başarıyı sükunetle dillendiren halkımız dirayetiyle yenmiştir. Geldiğimiz noktada, ekonomik büyüklüğümüz, milli gelirimizin artması, hayata geçirilen mega projeler, teknolojik yatırımlar, savunma sanayiindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, ulusal hedeflerin çok ötesinde, uluslararası ekonomik arenada söz sahibi bir Türkiye’nin varlığının kanıtıdır. Bu minvalde, 31 Mart yerel seçimleri, Ülkemizi ve Şehrimizi çok daha güçlü bir yarına hazırlamak için bir fırsattır. Kim ne yaparsa yapsın bizleri, inandığımız bu yoldan; memleket sevdamızdan döndürememiştir ve döndüremeyecektir. Şimdi, Bağımsız ve Güçlü Türkiye için, Memleketimizin menfaati için, kazanılmış istikrarı, güven ve huzur ortamını, demokrasiyi, özgürlüğü ve kadim değerlerimizi bir kez daha yükseğe taşıma vaktidir.”

