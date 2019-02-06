MÜSİAD’dan kurumlara ziyaret

MÜSİAD Kayseri'nin yeni Başkanı Mehmet Kütahneci ve yeni yönetim kurulu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kütahneci projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Emniyet Müdürü Kulular'da nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime çalışmaları hakkında başarılar diledi.







MÜSİAD Kayseri olarak Genel Kurul’un ardından yeni yönetim kurulunca gerçekleştirilen kurum ziyaretleri kapsamında, Ak Parti İl Başkanı aynı zamanda MÜSİAD Kayseri 5. dönem Başkanı ve üyesi Şaban Çopuroğlu ziyaret edildi. Samimi ortamda geçen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çopuroğlu MÜSİAD yönetimine teşekkür etti.







İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'i, Başkan Mehmet Kütahneci ve yönetim Kurulu üyeleri makamında ziyaret etti. Müftü Güven, ülkemizin gelişmesi ve huzuru için hayırlı hizmetler üretmeleri noktasında MÜSİAD yönetimine başarılar dileyerek, işbirliği içerisinde yapılacak faaliyetler istişare edildi. Başkan Kütahneci, Kayseri'ye yaptığı hizmetlerden ve kattığı değerlerden dolayı Müftü Güven’e teşekkür etti.







Kurul, ziyaretlerini Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin’i ziyaret ederek sürdürdü. Ziyarete MÜSİAD Kayseri Başkanı Mehmet Kütahneci'yle birlikte Başkan vekili Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcıları Özgür Doğan, Mehmet Özbağdatlı ve yönetim kurulu üyeleri Alper Tuna Elmacı, Kemal Tekelli, Bilal Uyanık, Mustafa Subaşı katıldı.

