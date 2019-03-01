MÜSİAD’ın Kurum Ziyaretleri Sürüyor

MÜSİAD Kayseri Başkanı Mehmet Kütahneci, Başkanvekili Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcıları Selahattin Kılıç, Mehmet Özbağdatlı ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yurtlu, Erdal Ergenç, Bülent Erbakırcı'dan oluşan heyet bir dizi ziyaretlerde bulundu.







Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat makamlarında ziyaret edildi.







Ziyaretlerde, MÜSİAD'ın kurumsal kimliği ve misyonu gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmaya özen göstermiş ve göstermeye devam edeceği aktarılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



