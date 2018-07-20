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Mustafa Çağan’ın acı günü

Çağan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çağan’ın eşi Erengül Çağan son yolculuğuna uğurlandı. 

Mustafa Çağan’ın acı günü

Çağan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çağan’ın 70 yaşındaki eşi Erengül Çağan tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hunat Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Erengül Çağlayan Asri Mezarlığına defnedildi. 

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven katıldı. 

İHA

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