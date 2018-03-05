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MUSTAFA DESTiCi KAYSERi’DE

Destici, partisinin MKYK Üyesi ve Kayseri İl Başkanı Saraçoğlu'nun annesinin cenaze namazına katıldı

MUSTAFA DESTiCi KAYSERi’DE

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu'nun annesinin cenaze namazına katıldı.  

Destici, Saraçoğlu'nun bir süredir özel hastanede tedavi gören ve dün 83 yaşında vefat eden annesi Ayşe Saraçoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

Camii Kebir'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Destici'nin yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve vatandaşlar katıldı. 

Destici, namaz sonrası Saraçoğlu'na başsağlığı diledi.

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