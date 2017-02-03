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Müsteşar Ahmet Erdem’den Vali Kamçı’ya Ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşarı Ahmet Erdem, Vali Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Müsteşar Ahmet Erdem’den Vali Kamçı’ya Ziyaret
‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ projesi kapsamında kente ziyarette bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Vali Kamçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Müsteşar Ahmet Erdem’e ziyaretinde İş Sağlığı Genel Müdürü Coşkun Demir, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, İş Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay, Daire Başkanı Harun Uzun,Kayseri SGK İl Müdür Vekili Hacı Ali Hasgül ve Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek eşlik etti.
Müsteşar Erdem, ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın başlattığı ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ projesi ve Kayseri’deki programı hakkında Vali Kamçı’ya bilgiler verdi.
Gerçekleşen nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kamçı, ÇSGB Müsteşarı Erdem ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(SK)
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