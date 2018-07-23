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Ne Çabuk Unuttunuz !

Hollanda’da vatandaşlarımıza polis köpekleri saldırtılmış Bakan Fatma Betül Sayan Kaya konuşturulmayıp sınır dışı edilmişti.

Ne Çabuk Unuttunuz !

YÖNETİME TEPKİ
Geçmişte, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya “yapılanları ve sınırdışı edilmesini” unutup, Kayserispor’u hiç başka yer yokmuş gibi Hollanda’ya kampa götüren yönetime tepki yağıyor. Taraftarlar, “Yönetim hangi dünyada yaşıyor. Ne çabuk unuttular. Yazıklar olsun” dedi. Başkan Bedir ve yöneticilerden şu ana kadar hiçbir açıklama gelmedi.  Haber Merkezi
 

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