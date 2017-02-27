Necmettin Erbakan fotoğraf sergisi açıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Necmettin Erbakan’ı anmak için fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan AGD Şube Başkanı Vacit Kip, "Erbakan hocamız ancak vefatından sonra anlaşılmaya başlanmıştır. Nitekim vefat etmeden önce genel başkanlığını yaptığı Saadet Partisi yüzde 2,5 oy almıştı. Oysa bugün hangi görüşten olursa olsun hocamızın ne denli ferasetli bir lider olduğunu, mükemmel bir devlet adamı olduğunu, tam bir nezaket timsali olduğunu ve daha pek çok özelliğini ifade etmekten kendini alamıyor. Kıymetli hocamız ile ilgili ilim adamları ‘Erbakan haklıydı’ atasözü haline gelmiştir açıklamaları yapıyor” dedi.Necmettin Erbakan’ın Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu ve silinmeyecek izler bıraktığını vurgulayan Kip, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan, yalnızca biz Milli Görüşçülerin değil, hangi görüşte olursa olsun tüm Türkiye’nin değeridir, hazinesidir. Umuyoruz ki kıymetli hocamızın görüşleri emperyalizme, Siyonizm’e karşı mücadelesi ve hakka ve adalete dayanan yeni bir dünya ideali her türlü görüşe sahip kesimlere ve halkımıza örnek olur. Erbakan hocamız hayatını Siyonizm’e adamıştı. Bizler Erbakan hocamızın yolunun yolcuları olarak bu mücadeleyi son nefesimize kadar devam ettireceğiz. Biz Milli Görüş Gençliği olarak yeni Erbakanlar olmak için her zaman burada olacağız” diye konuştu.Bu yıl 6'ncısı yapılan Erbakan’ı anma etkinliklerinde Vacip Kip, resim sergisinin yanı sıra Necmettin Erbakan’ın sözlerine de yer verildiğini belirtip, binin üzerinde hatim okunduğunu ve dualarının Necmettin Erbakan’ın ruhuna hediye edilmek üzere 28 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Hunat Caminde yapılacağını belirtti.