NEML 27/49

AYETLE KASTEDİLEN ERDOĞAN VE AİLESİ MİYDİ?
Fetöcü askerler arasında Kur’an ayetinin de şifre olarak kullanıldığını ortaya çıkaran çarpıcı mesajda kullanılan o ayetin meali şöyle: “Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: ‘Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz. Sonra da velisine; Biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz’ diyeceğiz.”
MEKTUP FETÖCÜ YÜZBAŞI FATİH KOÇ'A GÖNDERİLMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturmada, önemli bir delil olarak ele geçirilen bu mektup; 24 Haziran 2018 seçim gününde, Sincan’daki Fetöcü Tuğamiral Hasan Kulaç’ın el yazısı ile Kayseri’de tutuklu bulunan Fetöcü Yüzbaşı Fatih Koç’a gönderilmişti.
FETÖCÜLERİN SİNSİ PLANLARI DEVAM EDİYOR
Ele geçirilen bu mektubun ve içeriğinin, hala Fetönün mankurtlarının sinsi cinayet planları peşinde olduklarını gözler önüne seren bir belge olduğu belirtildi.
3 KARDEŞ DE FETÖ’DEN TUTUKLU
1) Eski Tuğgeneral Hasan Kulaç, halen Sincan Cezaevi’nde Fetöcü ve darbeci olduğu suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.
2) Hasan Kulaç’ın kardeşlerinden Eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç darbecilerin sözde sıkıyönetim listesinde “Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı” olarak atandığı belgesi ele geçirilmişti. Ayrıca kendi yönettiği “Analizi Harbiyeli” adlı Twitter hesabında 15 Temmuz sabahı darbeye yönelik paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti.
3) Darbeci general Eski Tuğamiral Hasan Kulaç’ın bir diğer kardeşi Yargıtay 15’inci Hukuk Dairesi Eski Üyesi Hüseyin Kulaç da aynı suçlardan tutuklu bulunuyor. Eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Kulaç, aynı zamanda halen yurtdışında bulunan firari Fetöcü Eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihan Kansız’ın kız kardeşi ile evli.
İŞTE O MEKTUP!
24 Haziran 2018 Sincan Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu Eski Tuğamiral Hasan Kulaç’ın Kayseri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fetöcü Yüzbaşı Fatih Koç’a el yazısıyla yazıp gönderdiği mektup şöyle:
“Sevgili kardeşim Fatih,
Elime geçemeyen faks mektubun için teşekkür ederim. Geçmiş bayramını kutlar, gelecek bayramlarını ailen ile birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirmeni dilerim. Gözlerinden öperim.
Bir Ayet-i Kerime: Neml 27/49.
Fetöcü askerler arasında Kur’an ayetinin de şifre olarak kullanıldığını ortaya çıkaran çarpıcı mesajda kullanılan o ayetin meali şöyle: “Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: ‘Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz. Sonra da velisine; Biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz’ diyeceğiz.”
MEKTUP FETÖCÜ YÜZBAŞI FATİH KOÇ'A GÖNDERİLMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturmada, önemli bir delil olarak ele geçirilen bu mektup; 24 Haziran 2018 seçim gününde, Sincan’daki Fetöcü Tuğamiral Hasan Kulaç’ın el yazısı ile Kayseri’de tutuklu bulunan Fetöcü Yüzbaşı Fatih Koç’a gönderilmişti.
FETÖCÜLERİN SİNSİ PLANLARI DEVAM EDİYOR
Ele geçirilen bu mektubun ve içeriğinin, hala Fetönün mankurtlarının sinsi cinayet planları peşinde olduklarını gözler önüne seren bir belge olduğu belirtildi.
3 KARDEŞ DE FETÖ’DEN TUTUKLU
1) Eski Tuğgeneral Hasan Kulaç, halen Sincan Cezaevi’nde Fetöcü ve darbeci olduğu suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.
2) Hasan Kulaç’ın kardeşlerinden Eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç darbecilerin sözde sıkıyönetim listesinde “Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı” olarak atandığı belgesi ele geçirilmişti. Ayrıca kendi yönettiği “Analizi Harbiyeli” adlı Twitter hesabında 15 Temmuz sabahı darbeye yönelik paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti.
3) Darbeci general Eski Tuğamiral Hasan Kulaç’ın bir diğer kardeşi Yargıtay 15’inci Hukuk Dairesi Eski Üyesi Hüseyin Kulaç da aynı suçlardan tutuklu bulunuyor. Eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Kulaç, aynı zamanda halen yurtdışında bulunan firari Fetöcü Eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cihan Kansız’ın kız kardeşi ile evli.
İŞTE O MEKTUP!
24 Haziran 2018 Sincan Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu Eski Tuğamiral Hasan Kulaç’ın Kayseri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fetöcü Yüzbaşı Fatih Koç’a el yazısıyla yazıp gönderdiği mektup şöyle:
“Sevgili kardeşim Fatih,
Elime geçemeyen faks mektubun için teşekkür ederim. Geçmiş bayramını kutlar, gelecek bayramlarını ailen ile birlikte huzur ve mutluluk içinde geçirmeni dilerim. Gözlerinden öperim.
Bir Ayet-i Kerime: Neml 27/49.
İmza”
Haber Merkezi