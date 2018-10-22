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Nesibova, Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

Nesibova, Rektör Çalış’ı Ziyaret Etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette;Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, geçtiğimiz hafta sonu ERÜ'de gerçekleştirilen “Modern Dünyada Uluslararası İstişare” konulu konferansa ev sahipliğinden dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın sürekli yanında olduklarını kaydetti.
Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova’ya üniversitenin çini işlemeli vazosunu takdim etti.
Doç. Dr. Necibe Nesibova ise Rektör Prof. Dr. Çalış’a, Azerbaycan Bayrağı işlemeli fincan hediye etti.
 

İHA

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