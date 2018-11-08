NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

BAKANLIK İKNA EDİLECEK



Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, Gesi’nin Fatih Mahallesi Cennet sokak adresinde 24 derslikli okulun 1 milyon liraya mal olan su basmanı bir hayır sever tarafından yapıldı ancak şimdi inşaatın bitirilmesi için Bakanlıkla yazışmaların sonuçlanması bekleniyor.



İKİNCİ DÖNEM ORTAOKUL OLACAK



Çocuklar için tehlikeli olmaya devam eden bu okul inşaatının hemen yanındaki bitmiş vaziyette bulunan okul binasının ise bir an önce eğitime açılması isteniyor. Mahalle halkının talebine karşılık Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürü Ünal Çolak, biten bu okulun ikinci dönem bölgede ortaokul olarak hizmete açılmasının planlandığını söyledi.



İKİ OKUL DA TAKİBİMİZDE



Ünal Çolak, “Gerek su basmanında kalmış okul inşaatı gerekse hizmete açılması için çok küçük eksiklikleri olan yandaki diğer okul binamızın da bitirilerek eğitime açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yazışmalar sonucunda inşallah ikinci dönem bu bitmiş okulu hizmete açmayı planlıyoruz. Ancak benim söylediklerim planlamalar çerçevesindedir, nihai kararı elbette Müdürümüz ve Bakanlık verecektir” dedi.