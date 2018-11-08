BAKANLIK İKNA EDİLECEK
Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, Gesi’nin Fatih Mahallesi Cennet sokak adresinde 24 derslikli okulun 1 milyon liraya mal olan su basmanı bir hayır sever tarafından yapıldı ancak şimdi inşaatın bitirilmesi için Bakanlıkla yazışmaların sonuçlanması bekleniyor.
İKİNCİ DÖNEM ORTAOKUL OLACAK
Çocuklar için tehlikeli olmaya devam eden bu okul inşaatının hemen yanındaki bitmiş vaziyette bulunan okul binasının ise bir an önce eğitime açılması isteniyor. Mahalle halkının talebine karşılık Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürü Ünal Çolak, biten bu okulun ikinci dönem bölgede ortaokul olarak hizmete açılmasının planlandığını söyledi.
İKİ OKUL DA TAKİBİMİZDE
Ünal Çolak, “Gerek su basmanında kalmış okul inşaatı gerekse hizmete açılması için çok küçük eksiklikleri olan yandaki diğer okul binamızın da bitirilerek eğitime açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yazışmalar sonucunda inşallah ikinci dönem bu bitmiş okulu hizmete açmayı planlıyoruz. Ancak benim söylediklerim planlamalar çerçevesindedir, nihai kararı elbette Müdürümüz ve Bakanlık verecektir” dedi.
NEYİ BEKLİYORSUNUZ?
Gesi’nin Fatih Mahallesi’nde su basmanına kadar çıkılıp yarım bırakılmış 24 derslikli planlanan okul inşaatının demirleri burada oynayan çocuklar için tehlike taşımaya devam ediyor. Ayrıca inşaattaki bodrum katında çirkin işlerin olduğunu duyan mahalle sakinlerinin rahatsızlıkları had safhaya çıkarken hiç değilse temeldeki ucu açık filiz demirleriyle, girişi açık bodrum kata dair tedbir alınması isteniyor.
08 Kasım 2018 Perşembe 09:45
BAKANLIK İKNA EDİLECEK