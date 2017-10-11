NİĞDE VE KAYSERi’NiN ASLAN SAVAŞI MECLiS'E TAŞINDI

Anadolu’nun bilinen en eski insan yerleşim yeri, Niğde’nin Çiftlik İlçesi’ndeki Göllüdağ Hitit Şehri, 1932’de Civan Ali adında bir köy çobanının yetkililere haber vermesi sonucu fark edilerek gün yüzüne çıkarıldı. Atatürk’ün talimatıyla 85 yıl önce yapılan kazılarda ortaya pek çok kıymetli eser çıkarıldı. Bunlar arasında saray kapılarının süslemesinde kullanılan çift aslan heykeli ile sfeks heykelleri de vardı. Ancak 2 bin 172 metre rakımlı Göllüdağ zirvesinde bulunan çift aslan heykelleri, Niğde’de müze olmaması ve güvenlik nedeniyle Kayseri Müzesi’ne götürüldü. Aslanlardan biri ise Niğde’de kaldı. Aslanlar o tarihten bu yana bir daha da hiç yan yana gelemedi.



NEVŞEHİR DE TALİP

Kentin turizme açılmasını önemli ölçüde etkileyen bu durumu geçen günlerde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM gündemine taşıdı. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Gürer, Geç- Hitit Dönemi’ne ait Kapı Arslanları’nın bakanlık kararına rağmen halen Niğde Müzesi’ne nakledilmemesine dikkat çekerek taşınma işleminin ne zaman gerçekleştirileceğini sordu. CHP’li Gürer, “Göllüdağ Ören Yeri’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ören yerini gezdikten sonra Niğde Müzesi’ne geldiklerinde Kapı Aslanları’nı da görmek istiyor. İlimize ait bu kültürel ve tarihi değerleri görmeleri için Kayseri’ye mi gitsinler? Bakanlık oluru varken Kapı Arslanları’nın ilimize taşınmamasının izahatı ve gerekçeleri nelerdir? Göllüdağ’da ilk insanların Afrika’dan Avrupa’ya geçtiklerine dair kanıtlar bulundu. Heykellerin bulunduğu dönemde Niğde’de müze olmadığı için Kayseri’ye gönderiliyor. Duyumlarımız heykelleri Nevşehir’in de almak istediği yönünde” diye konuştu.

HABERTÜRK