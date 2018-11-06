Nijeryalı Olamigoke İçin Hatim Programı  

Hatim programına İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftülüğü Uzman Vaizi ve Gençlik kolları Koordinatörü Tuba Köse, TDV Kemal İmamtorunu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ayfer Deniz Ülker, TDV Kayseri Eğitim Koordinatörleri Huzeyfe Öztürk, Adem Ayık ve öğrenciler katıldı.



Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda gerçekleştirilen program, TDV’nin yurtdışında yürüttüğü faaliyetler tanıtım videosu izlenmesi ve vefat eden Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke’nin babasının TDV’ye göndermiş olduğu mektubun okunması ile başladı.



Tanıtım videosunun izlenmesinin ve mektubun okunmasının ardından Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Abdulfathi Olamigoke kardeşimiz ilim yolunda, gurbette ailesinden uzak bir ülkede vefat etti. O’nun için ölüm bir şehadettir. Bu kardeşimiz ümmetin bir evladıdır, bize emanettir. Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm ailesine de başsağlığı diliyorum” diyerek konuşmasına başladı.



Güven, “Kitap en iyi arkadaştır. Kitap en iyi bilgi kaynağıdır. Kitap sizi dinler” diyerek şunları söyledi: “Gecenin bir yarısında hiçbir dostunuzu uyandıramazsınız ve hiçbir sorunuzu soramazsınız. Ama kitap sizin yanı başınızda gece gündüz hazır bekliyor. Onun için üstünüzü başınızı giyinip hazırlık yapmanız da gerekmez üstelik. Kitap sizlere yol gösterir. Kitaplı bir dinin müntesibiyiz ama en az kitabı biz okuyoruz. İslam dünyasının bu zor durumdan kurtulmasını istiyor musunuz? Okuyacaksınız ve okuduğunuzu yaşayacaksınız. Şu anda trmrl sorunumuz bu. Ne okuyoruz, ne de yaşıyoruz. Bu İslam dünyasını değiştirecek bir gücü, kudreti ve cesareti kendimizde bulmalıyız. “Taşı delen suyun çokluğu değil damlaların sürekliliğidir” diye bir söz var biliyorsunuz. İlim de böyle bir şeydir. Kitap okumada tavsiyeler önemlidir. Roman, hikâye, biyografi, öykü, fikir veya tarih kitaplarının herhangi birisiyle başlayabilirsiniz. Belirli bir süre sonra siz kendi ihtiyacınızı belirlersiniz ve hangi tür kitapları okuyacağınızı tespit edersiniz. Zaten okuduğun kitap seni başka bir kitaba götürmüyorsa ve başka bir kitabı okumaya mecbur kılmıyorsa o okuduğun kitap kitap değildir. Kitapların ilk özelliği kişiyi araştırmaya sevketmesidir.”



İl Müftüsü Güven’in konuşmasının ardından Nijeryalı Abdulfathi Olamigoke için okunan hatimlerin duası Güven tarafından yapıldı. Program sonrası TDV Kemal İmamtorunu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu tarafından öğrencilere un helvası ve şerbet ikramında bulunuldu.



Haber: Gülcan Deniz



