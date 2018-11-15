Niksar Ovası’na Kayseri Şeker Desteği

Çiftçiler aynı zamanda bereketli Niksar ovasında ve dağlarında yetişen Ceviz sayesinde ceviz üretiminde Niksar’ın başkent konumunda olduğunu ve Niksar’da ayrıca Nar, İncir, Trabzon Hurması, Zeytin, Yenidünya, Kızılcık ve Böğürtlen Doğal olarak yetiştiğini belirterek Bağcılık ve Tütün ekimi yanı sıra, sebze ve meyve yetiştiriciliği bakımından da ileri seviyede tarımın yapıldığı Niksar’da şu anda Şeker Pancarının, Danelik Mısır'dan sonra ikinci ürün konumunda bulunduğunu söylediler.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Çocukluğum ve gençliğimde şeker pancarı tarlasında çok çalıştım. O yüzden toprağın kokusunu ve çiftçiliğin ne kadar zahmetli bir uğraş olduğunu bilirim. Rabbim işlerini kolay eylesin" dedi.

Tokat Niksar Yolkonak çiftçilerinden Mustafa Ergökmen, "Yirmi beş senedir pancar ekiyorum. Seksen dönüm yer ektim 640 ton pancarı aldım. Turhal Şeker Fabrikası özelleştiği için bu sene şeker pancarımızı traktörlerimizle Niksar kantarına getirmek yerine tarladan kamyonlara yükleyip direk olarak Turhal’a Fabrikaya gönderdik" diyerek, " Bence hem kamyonlarla göndermemiz iyi oldu. Kayseri Şeker hem ton başına yedi buçuk TL bize prim veriyor. Pancarımızdaki şire oranımız da yüksek çıkıyor. Hem daha rahat. Önceki yıllarda nakliye yapan çiftçilerimizden bazıları traktörlerle Turhal'a pancar taşıma aşamasında ölümlü kazalara uğruyordu şimdi bu da önlenmiş oldu. Çiftçimiz bu şekildeki trafik kazalarında ölmüyor. Rahatlıkla kamyona yükleyip Turhal'a gönderiyoruz. Bunlardan dolayı ben Şeker pancarı ekimini geliştirmeyi düşünüyorum. Ben bu sene seksen dönüm ektim seneye 120 dönüm ekeceğim. Verimliliği de yükseltmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Niksar çiftçilerinden Naci Güleç ise, "Şekerpancarı tarımı Niksar için Niksar çiftçisi için çok büyük alternatif bir üründür. Kayseri Şeker’in ürünümüzü kamyonlarla tarladan alıp Fabrikaya taşıması çok güzel bir uygulama Çiftçi için çok büyük bir Nimet. Önceden traktörlerimizle ve tarladan kantarımıza çekiyorduk. Şimdi kamyonlarımız tarlalarımıza geliyor. Tarlalarımızdan yükleniyor direk Turhal şeker Fabrikasına gidiyor. Kamyoncu açısından da çiftçi açısından da bu uygulama çok iyi oldu. Bu uygulama sayesinde Niksarda Şeker Pancarı tarımı gelişir. Ama gelişmesi için de arazi toplulaştırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar pancar ekimi ve az bir ölçüdeydi bundan sonra ekimin çoğalacağını ümidindeyiz" şeklinde konuştu.

Tokat Niksar Boğazbaşı köyü çiftçilerinden Vedat Köseoğlu da, "Şeker pancarı ekimi ve hasadında önceki yıllara göre biraz daha şartlarımız rahatladı. Teslimatlarımız da rahat hasatımız iyi geçiyor. Önceden pancar kantarlarında kuyruklarda beklerdik. Saatlerce çamurda batakta beklerdik. Ama şimdi tarladan direkt kamyonla pancarlarımızı yüklüyoruz. Bu sayede maliyetlerimizi biraz aşağı çektik mazottan da tasarruf etmiş olduk.110 dönüm pancar ektim 800 ton gibi bir teslimatımız olacak. Allah bereket versin. Hasatımız iyiydi. Bu uygulamalar Niksar’da pancar tarımının gelişmesine katkı sağlar" dedi.

