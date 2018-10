Nişasta Bazlı Şeker’in Zararlarının Sunumu Yapıldı  

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından Nişasta Bazlı Şekerin insan sağlığı ve beyin üzerindeki olumsuz etkileri araştırması bilim dünyasında geniş yankı buldu.



Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi tarafından Barselona’da düzenlenen “31’inci Beyin Kongresi”ne Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi araştırma görevlilerinden Biyolog Yeliz Taşçının hazırlamış olduğu bilgilendirme sunumu bilim dünyası ve şeker sektörü yanı sıra gıda sektörü temsilcilerinin de yoğun ilgisi ile karşılandı.



Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi personellerinden Biyolog Yeliz Taşçı Barselona’ya hareketinden önce yapmış olduğu açıklamada, “Mısır şurubunun yani Nişasta Bazlı Şeker’in şeker pancarından elde edilen şekerden daha fazla fruktoz içermesi, daha ucuz ve taşınmasının daha kolay olması nedeni ile daha düşük maliyet ve daha yüksek kâr sağladığından üreticiler tarafından tercih edilmektedir. Kullanılan mısır şurubunun daha yüksek oranda fruktoz içermesinin sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



Biyolog Yeliz Taşçı araştırmaları hakkında şu bilgileri verdi: “31. Beyin Kongresi “Programme of the 31st ECNP Congress - Barcelona 2018” adı altında İspanya'nın Barselona kentinde yapılmaktadır. ECNP Dünyanın en büyük uluslararası beyin kongrelerinden birisidir. Her yıl Dünyadaki birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Her ülkeden çok değerli bilim insanlarının katıldığı bu kongrede dünyadaki sağlık sorunlarının beyin üzerine etkileri araştırılıyor.



Bu kongreden çok büyük kazançlarla döneceğimizi düşünüyoruz. Bu kongrede NBŞ'nin beyin üzerindeki zararları ile ilgili sunumlarımızı dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen bilim insanlarına sunup çalışmalarımızı tanıtarak güzel sonuçlarla ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi olarak dünyanın en büyük kongrelerinden birine katılmak bizim için gurur verici bir olaydır.



NBŞ'nin zararlarını artık hepimiz biliyoruz televizyonlarda duyuyoruz ekranlarda görüyoruz. NBŞ’ye diğer ismiyle “zehir” diyebiliriz.



Nişasta Bazlı Şeker’in vücudumuzun bir çok alanına zararları dokunmaktadır. Zararlarını saymakla bitiremeyiz. Bunlardan karaciğer ve pankreas kanserlerini ilk etapta söyleyebiliriz. Vücudumuzdaki birçok organı etkilemektedir. Ancak NBŞ’nin beyin üzerine zararları daha geri planda kalmıştır. Son dönemlerde NBŞ’nin beyin üzerine etkileri de araştırılmaya başlanmıştır. Çünkü beyin çok kompleks ve çok tanımlanamamış bir yapı olduğu içi bu konudaki çalışmalar çok kısıtlıdır. Biz de Kayseri şeker Ar-Ge Merkezi olarak NBŞ'nin beyin üzerine etkilerini, zararlarını ve sonuçlarını İspanya'da ECNP bilim kongresinde bütün de dünya bilim insanlarına açıklayacağız dedi.



Ar-Ge Merkezi olarak Nişasta bazlı şekerin zararlarını çalışırken, deneyleri yürütürken aynı zamanda birçok projeyle ilgileniyoruz. Bunlardan birisi de Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen İkinci Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumuna bir çalışmamızı da bildirdik ve bu çalışmamız da orada rağbet gördü. Biz bu konu ile ilgili çalışmalarımızı ulusal ve uluslarası her alanda tanıtmaya çalışıyoruz.



Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi de bu konuda gerçekten mükemmel bir merkezdir. Bilim insanları burada çalışmalarını son derece rahatlıkla, güvenle ilerletebiliyor. Şirketimiz de bize bu konuda her zaman desteğini veriyor. Katıldığımız ulusal ve uluslararası kongrelere gitmemiz için bizi teşvik ediyor ve destek veriyor. Maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Aynı zamanda akademik hayatımızda aldığımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde de bizleri destekliyor.”



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Nişasta Bazlı Şeker’in (NBŞ) beyin üzerindeki zararları ilk defa Kayseri Şeker tarafından bilim dünyasının gündemine getirilmesinin önemine değinerek, Kayseri Şeker, şeker üretimi yaparken Nişasta bazlı şekerlerle ilgili de insanları bilgilendirmek durumunda olduklarını belirtti. Başkan Akay, “Bu tür çalışmalar belki üniversitelerde, çeşitli bilimsel ortamlarda yapılıyordur ama şeker sektörü içerisinde Kayseri Şeker tarafından yapılması daha anlamlı daha doğrudur” dedi.





