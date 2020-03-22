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Numarataj başvurusu belediyeye gelmeden yapılabilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi,  koronavirüs salgınının önlenmesi için her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelmeden numarataj başvurularını yapabilecek.

Numarataj başvurusu belediyeye gelmeden yapılabilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla numarataj servisi hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-mail ve Whatsapp ile bu başvurularını yapabilir hale geldi. Ayrıca Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas İlçelerini kapsayan numarataj başvuruları da e-mail ve Whatsapp adreslerinden istenilen belgeler ile gerçekleştirilebilecek. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri ise istenilen belgeler ile birlikte ilçe belediyelerine başvurularını yapabilecekler. İlçe belediyelerinden alınan bu talepler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Adres Veri Tabanı’na (UAVT) girilecek.

İnşaatların ruhsatları için numarataj başvurusunda istenen belgeler de numarataj@kayseri.bel.tr adresine veya Whatsapp hattına gönderilecek ve numarataj bedeli için oluşturulan sicil kaydı ve ödenecek tahakkuk bedeli aynı şekilde e-mail veya Whatsapp numarasına atılacak. Tamamlanan binalar için numarataj başvurusunda istenen belgeler ise başvuru yapıldıktan sonra numarataj servisi tarafından oluşturulacak olan ‘Adres Beyanı’ için https://cbs.kayseri.bel.tr/TalepSorgulama.aspx linkinden bilgiler doldurularak beyana ulaşılabilecek. Tamamlanmış müstakil binalar için numarataj başvurusunda istenen belgeler ise numarataj@kayseri.bel.tr mail adresine veya Whatsapp hattına gönderildikten sonra Numarataj Servisi tarafından oluşturulacak sicil kaydı ve ödenecek numarataj bedeli e-mail veya Whatsapp hattına gönderilecek. Oluşturulan tahakkuk bedelinin ödemesi Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı sorgulama ekranından T.C. Kimlik Numarası girilerek yapılabilecek.

Haber: Şura Gögekakan

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