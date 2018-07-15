Nursaçan: “15 Temmuz Ülkemize Yeni Bir Çağın Kapsını Açtı”

15 Temmuz'un Türkiye’ye yei bir çağın kapısını açtığını söyleyen Tahir Nursaçan, darbe ve işgal girişimlerinin etkisinin uzun yıllar boyunca insanların aklında kaldığını ve hayatının her aşamasında önüne çıktığını söyledi. “Bu ihanet darbesinin etkisi, vatandaşın memleketine sahip çıkmasıyla uzun olmayacak” diyen Başkan Nursaçan şunları söyledi: “Bundan sonra darbelerin olamayacağı ve yahut darbeleri oluşturacak olumsuzlukların minimize edilmesi noktasında ciddi bir irade söz konusudur. Sonuç olarak, bu hain darbe ve işgal girişimi bir kez daha gösterdi ki, ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşmasını, bu ve benzeri hainler asla engelleyemeyecek. 15 Temmuz ülkemize yeni bir çağın kapsını açmıştır. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir.”



OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altında kalkacağımıza inancımız sonsuzdur. Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir. Şehitlerimize Allahtan rahmet ve mağfiret, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun.”



Haber: Gülcan Deniz

