Nursaçan: “29 Ekim Tarihimizin Önemli Dönüm Noktalarındandır”

Nursaçan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Esaretini kabullenmemiş, inandığı değerler etrafında hür iradesi ile bu aziz ve cennet vatanı bizlere armağan eden ecdadımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla Cumhuriyetin 95’inci yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır.

Milletçe, barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutamayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de, kargaşa çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına milletçe tek yürek olarak bir kez daha en güzel cevabı veriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne ve ulusal birliğine kast eden tüm çabaların karşısındayız.

Türkiye, tüm farklılıklarıyla, zenginlikleriyle ve değerleriyle bir bütündür.

Bizi tek millet olarak, tek devlet, tek bayrak ve tek vatanda birleştiren yüksek değerlerimizi daha gür bir sesle yüceltiyoruz.

Unutmamalıyız ki biz, en zor zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin essiz örneklerini göstererek bugünlere gelmiş bir milletiz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, hem 2023 hedeflerimize ulaşmış, hem de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize inanıyorum.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin ve Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş, istiklal mücadelesinde yer almış tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

