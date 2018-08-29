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NURSAÇAN, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”  

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “30 Ağustos, ay yıldızlı bayrağımıza uzanan ellerin, vatanımızı kirleten ayakların kırıldığı, şehit kanlarıyla sulanan Anadolu topraklarının istilacı düşmanlara mezar olduğu bir zaferdir” dedi.

NURSAÇAN, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”  

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Nursaçan, mesajında şunları söyledi:
“Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. 30 Ağustos zaferinin, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olarak kazanılmasında ve korunmasında önemli bir yeri vardır. 30 Ağustos, ay yıldızlı bayrağımıza uzanan ellerin, vatanımızı kirleten ayakların kırıldığı, şehit kanlarıyla sulanan Anadolu topraklarının istilacı düşmanlara mezar olduğu bir zaferdir. Milletimiz, çok sağlam ve sarsılmaz bir irade ile tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak hiçbir milletin önünde eğilmemiş ve ayakta kalmayı başarmıştır. Bizi hür yaşatan, sayısız nimetler yanında canımızdan aziz bildiğimiz güzel vatanımızı bize bahşeden Yüce Mevla’mıza sonsuz şükürler olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
 

İHA

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