NURSAÇAN: ADAYIM Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan Mart ayı sonunda yapılması planlanan OSB seçiminde yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Başkan Nursaçan, “Üyelerimizin büyük teveccühü var başladığımız işleri bitirmek ve başlayacağımız yeni projeleri hayata geçirmemiz için aday olmamızı istiyorlar, biz de onları kırmayacağız” dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:49