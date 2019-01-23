NURSAÇAN: ADAYIM

OSB TARİH YAZIYOR
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetiminin imza attığı önemli işlerin başında gelen, 18 bin metrekarelik kapalı alanı ile ilaveten 12 bin metre karelik fuar holü de olan, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin bitmek üzere olduğunu söylen Nursaçan, “Çok yakında açılacak olan bu uluslararası fuar ve kongre merkezi; Kayseri’mizi, Türkiye’nin Anadolu’dan dünyaya açılan penceresine dönüştürecektir” dedi.
TASARIM MERKEZİ DEVRİMİ
OSB’nin yeni hizmet binasında oluşturulan birimlerin en önemlilerinden biri de tasarım merkezi olduğunu kaydeden Başkan Nurasaçan, “Buradaki tasarımlarla üreticilerimize müthiş bir inovasyon katıyoruz, ulusal ve uluslararası piyasalarda müthiş tasarımlarla ürettikleri ürünler sayesinde, ciddi manada öne geçiyor ve güzel işler yapıyorlar. Tasarım merkezimiz Kayseri sanayicisine ‘işte bu” dedirten çok önemli yeni işlere imza atmasını ve yeni pazarlara açılmasını sağlayan önemli destekler sağlamaktadır” diye konuştu.
DÜNYA İHRACATÇININ AYAĞINDA
Başkan Tahir Nursaçan, “Şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nde görev yapan uzmanlarımız hedef pazar tespiti, firma istihbaratı, sürdürülebilir ucuz ithalat, hedef Pazar, detaylı pazar ve mevzuat bilgisinin sağlanması gibi birçok hizmet veriyor” dedi.
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetiminin imza attığı önemli işlerin başında gelen, 18 bin metrekarelik kapalı alanı ile ilaveten 12 bin metre karelik fuar holü de olan, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin bitmek üzere olduğunu söylen Nursaçan, “Çok yakında açılacak olan bu uluslararası fuar ve kongre merkezi; Kayseri’mizi, Türkiye’nin Anadolu’dan dünyaya açılan penceresine dönüştürecektir” dedi.
TASARIM MERKEZİ DEVRİMİ
OSB’nin yeni hizmet binasında oluşturulan birimlerin en önemlilerinden biri de tasarım merkezi olduğunu kaydeden Başkan Nurasaçan, “Buradaki tasarımlarla üreticilerimize müthiş bir inovasyon katıyoruz, ulusal ve uluslararası piyasalarda müthiş tasarımlarla ürettikleri ürünler sayesinde, ciddi manada öne geçiyor ve güzel işler yapıyorlar. Tasarım merkezimiz Kayseri sanayicisine ‘işte bu” dedirten çok önemli yeni işlere imza atmasını ve yeni pazarlara açılmasını sağlayan önemli destekler sağlamaktadır” diye konuştu.
DÜNYA İHRACATÇININ AYAĞINDA
Başkan Tahir Nursaçan, “Şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nde görev yapan uzmanlarımız hedef pazar tespiti, firma istihbaratı, sürdürülebilir ucuz ithalat, hedef Pazar, detaylı pazar ve mevzuat bilgisinin sağlanması gibi birçok hizmet veriyor” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy