NURSAÇAN BAŞKAN’A ÇIKACAK

ETEKTEKİ TAŞLAR DÖKÜLSÜN
OSB Başkanı Nursaçan Kayseri’de fuar ve kongre merkezini aslanlar gibi tek başlarına yaptıklarını ifade ederek, “Bizim davamız Kayseri sanayicisinin davası ve derdidir, aksi olamaz. Gelsin herkes eteğinde taşları döksün, samimi olalım. Zira gayemiz Kayseri’nin ileri gitmesidir. Hayırlı işler yaptığınızda destekleyenler olduğu gibi kösteklemek isteyenler de olacaktır. Destekleyenlere hayır duası ediyoruz, köstekleyenleri de kamuoyuna havale ediyoruz” dedi.
NURSAÇAN’DAN SİTEM
Başkan Nursaçan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinde, OSB’nin Türkiye’ye örnek yaptığı ve Türkiye’nin en büyüğü olduğunu söylediği 51 MW gücündeki güneş enerji tarlasının da açılışını yapmasını beklediklerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir projeyi açmasından şeref duyardık. Fırsat olmadı, araya alamadık falan diyorlar. Mazeret bulmak isteyince bulunur. Ama biz yılmayacak, Cumhurbaşkanımıza tekrar çıkacak ve arz edeceğiz” diye konuştu.
MAZERET ARAYAN BULUR
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan Cumhurbaşkanı’nın son ziyaretinde OSB’nin yaptığı ve Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi tarlası olan projenin açılışını yapmasını beklediklerini hatırlatarak, “Ama yılmadık biz yeniden Cumhurbaşkanımıza müracaat edeceğiz. Kayseri OSB eften püften bir sanayi değil, rakamlar netleşmedi ama 1 milyar TL’yi bulan açılış olacak inşallah” dedi.
OSB Başkanı Nursaçan Kayseri’de fuar ve kongre merkezini aslanlar gibi tek başlarına yaptıklarını ifade ederek, “Bizim davamız Kayseri sanayicisinin davası ve derdidir, aksi olamaz. Gelsin herkes eteğinde taşları döksün, samimi olalım. Zira gayemiz Kayseri’nin ileri gitmesidir. Hayırlı işler yaptığınızda destekleyenler olduğu gibi kösteklemek isteyenler de olacaktır. Destekleyenlere hayır duası ediyoruz, köstekleyenleri de kamuoyuna havale ediyoruz” dedi.
NURSAÇAN’DAN SİTEM
Başkan Nursaçan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinde, OSB’nin Türkiye’ye örnek yaptığı ve Türkiye’nin en büyüğü olduğunu söylediği 51 MW gücündeki güneş enerji tarlasının da açılışını yapmasını beklediklerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın böyle bir projeyi açmasından şeref duyardık. Fırsat olmadı, araya alamadık falan diyorlar. Mazeret bulmak isteyince bulunur. Ama biz yılmayacak, Cumhurbaşkanımıza tekrar çıkacak ve arz edeceğiz” diye konuştu.
MAZERET ARAYAN BULUR
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan Cumhurbaşkanı’nın son ziyaretinde OSB’nin yaptığı ve Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi tarlası olan projenin açılışını yapmasını beklediklerini hatırlatarak, “Ama yılmadık biz yeniden Cumhurbaşkanımıza müracaat edeceğiz. Kayseri OSB eften püften bir sanayi değil, rakamlar netleşmedi ama 1 milyar TL’yi bulan açılış olacak inşallah” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy