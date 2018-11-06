NURSAÇAN BAŞKAN’A ÇIKACAK OSB Başkanı Tahir Nursaçan yaklaşık 1 milyarlık tesisler bütününün resmi açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet edeceklerini belirterek, “Türkiye’nin en büyük projelerinin içinde yer aldığı toplu açılışı teşrifleriyle onurlandırmaları için Cumhurbaşkanımıza çıkacak ve arz edeceğiz. Kayseri Organize Sanayi bunu hak ediyor” diye konuştu.

06 Kasım 2018 Salı 10:04