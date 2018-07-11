Nursaçan: "Gelişim hamlesinden güçlenerek ve daha da gelişerek hep birlikte çıkacağımıza olan inancımız tamdır"

Başkan Nursaçan yaptığı açıklamada büyük ve güçlü Türkiye’de yaşanmakta olan değişim ve gelişim hamlesinden güçlenerek ve daha da gelişerek hep birlikte çıkılacağına olan inançlarının tam olduğunu ifade ederek; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, yeni görevlerinde tüm kabineye başarılar dilerim. Ülke olarak, tüm dünyaya örnek olacak şekilde tarihi günleri hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye’nin 2023 ve daha sonraki yıllara ait hedeflerini gerçekleştirme noktasında, ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği verimli ve hayırlı bir dönem olmasını, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanmasında çalışmalara kararlılıkla imza atılacağına ve hızlı bir şekilde atılımların yapılacağına, birlik ve dayanışma içerisinde, yeni, büyük ve güçlü Türkiye’de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden güçlenerek ve daha da gelişerek hep birlikte çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çaba ve gayret gösteren iş dünyası olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ekonomimize değer katmak için elimizden gelen tam desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna özellikle belirtmek isterim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve kutlu yürüyüşe devam inancından hareketle, oluşan yeni sistemin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.